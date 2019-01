Actualidade

O porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, foi retirado hoje do seu gabinete, em Paris, depois de uma violenta entrada com uma retroescavadora no edifício localizado na rua de Grenelle.

A notícia foi avançada pelo jornal Parisien e confirmada pela agência France Presse, que citou o responsável, apelidando a situação de "agressão inaceitável".

"Havia 'coletes amarelos', pessoas vestidas de preto, que com uma máquina de construção, que estava na rua, arrombaram a porta do ministério e estragaram dois carros", segundo Griveaux, que garante que o ataque foi contra a "República e as instituições".