Actualidade

Dois homens desapareceram hoje na costa Este da ilha do Faial, nos Açores, depois de terem saído de casa, pela manhã, para a apanha da erva patinha, revelou o capitão do Porto da Horta.

Segundo Rafael da Silva, os dois homens, tio e sobrinho, com 34 e 18 anos de idade, deslocaram-se de manhã para a orla costeira da freguesia da Ribeirinha, para a apanha da erva (uma espécie de alga utilizada na alimentação), mas os familiares só alertaram as autoridades, dando conta do seu desaparecimento, ao final da tarde.

"Estamos a efetuar as buscas na zona da boca da ribeira, em direção a sul, por terra e por mar e eventualmente faremos buscas também a norte do farol da Ribeirinha", explicou à Lusa o capitão do porto da Horta", lamentando que as condições de visibilidade, vento e estado do mar, não estejam a ajudar as operações.