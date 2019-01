Actualidade

O Presidente da República elogiou hoje a proposta da coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) para que se faça uma avaliação ao impacto que a nova legislação terá no combate à pobreza, dizendo que é "uma proposta a estudar".

Marcelo Rebelo de Sousa fez estas declarações numa visita a vários locais da capital, onde se encontram pessoas em situação de sem-abrigo.

O Presidente disse ter ouvido a proposta de Catarina Martins "na rádio" e ter ficado "sensibilizado para ela".