Actualidade

As buscas para encontrar os dois homens desaparecidos no sábado na costa da freguesia da Ribeirinha, ilha do Faial, quando se encontravam na apanha de erva patinha, foram suspensas pelas 22:30 locais (23:30 em Lisboa).

A informação foi dada hoje à agência Lusa pelo capitão do porto da Horta.

Segundo Rafael da Silva, não foram encontrados vestígios dos dois homens, tio e sobrinho, de 34 e 18 anos, respetivamente, pelo que as buscas serão retomadas pelas 07:30 de hoje (08:30 em Lisboa), eventualmente com um reforço dos meios, quer terrestres, quer marítimos.