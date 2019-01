Actualidade

A Câmara de Lisboa estima que houve "uma redução de 50% no número de pessoas em situação de sem-abrigo" na capital entre 2015 e 2017, afirmou, no sábado, o vereador dos direitos civis, Manuel Grilo.

As afirmações do autarca foram feitas a meio de uma visita em que acompanhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a vários locais da capital em que existem sem-abrigo, na Baixa, em Santa Apolónia e, já no final da noite, em Xabregas e no Parque das Nações.

"Em termos numéricos, entre 2015 e o final de 2017, houve uma redução de 50% do número de pessoas em situação de sem-abrigo, a dormir efetivamente na rua", afirmou Manuel Grilo, depois de a comitiva visitar uma zona de tendas e barracas, debaixo dos viadutos perto da estação ferroviária de Santa Apolónia.