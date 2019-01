Venezuela

Os Estados Unidos apoiaram este sábado o novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (AN, parlamento), Juan Guaidó, e classificaram a instituição como a única legítima no país.

"A Assembleia Nacional deve inspirar esperança [...] de um futuro pacífico, próspero e democrático, mesmo quando o regime corrupto e autoritário de [Nicolás] Maduro e dos seus aliados tenta negar esse direito aos venezuelanos", afirmou em comunicado o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Robert Palladino.

Militante do partido opositor Vontade Popular, Juan Guaidó, de 35 anos, assumiu no sábado a presidência do parlamento venezuelano, onde a oposição detém a maioria.