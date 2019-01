Actualidade

Pelo menos 126 pessoas morreram nas Filipinas na sequência da tempestade tropical que atingiu o país no final de dezembro, anunciaram as autoridades em novo balanço.

De acordo com o relatório hoje divulgado, a maioria das vítimas perdeu a vida em deslizamentos de terra. A tempestade tropical Usman, que atingiu as ilhas centrais e orientais do arquipélago em 29 de dezembro, também provocou inundações.

O balanço anterior apontava para 85 mortos e 20 desaparecidos.