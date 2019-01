Actualidade

As autoridades fronteiriças da província de Yunnan, no sul da China, apreenderam cerca de 10,4 toneladas de droga em 2018, noticiou hoje a agência estatal chinesa Xinhua.

A região é um dos principais pontos de entrada de substâncias ilegais na China, com mais de 4.000 quilómetros de fronteira com o Vietname, Laos e Myanmar (antiga Birmânia).

De acordo com a Xinhua, as autoridades também realizaram onze operações conjuntas com outros países, impedindo que mais de 980 quilos de drogas chegassem ao mercado.