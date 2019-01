Actualidade

As autoridades indonésias elevaram hoje para 31 o número de mortos na sequência de um deslizamento de terra em Java Ocidental no último dia do ano, enquanto prosseguem as operações de busca por dois desaparecidos.

O anterior balanço apontava para 15 mortos e 20 desaparecidos.

De acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, as equipas de busca e resgate trabalham agora sob condições amosféricas mais favoráveis, depois de uma semana de chuva intensa.