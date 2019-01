Actualidade

Um agente da PSP, vários elementos da Investigação Criminal e os Comandos da PSP e dos Bombeiros de Tavira são acusados de agressão e falta de socorro a um homem, em setembro, naquela cidade algarvia, denunciou o queixoso.

Rui Vidal, de 46 anos, disse à agência Lusa que a queixa deu entrada em 18 de dezembro no Ministério Público da secção de Tavira do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro e as agressões, alegadamente cometidas também contra o seu filho, ocorreram depois de um pedido de socorro ao 112 para lhe ser prestada assistência num episódio de indisposição e desmaios.

Na queixa, a que a Lusa teve acesso, a mesma fonte reportou que se sentiu mal na tarde do passado dia 14 de setembro - por razões alheias ao excesso de álcool -, mas depois de ter bebido cinco cervejas num café com amigos, tendo desmaiado quando ia a pé para casa, onde chegou em braços, ajudado por conhecidos.