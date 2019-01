Actualidade

Pelo menos 30 pessoas morreram hoje no desmoronamento de uma mina de ouro selvagem, cavada por aldeões no leito de um rio no nordeste do Afeganistão, disseram fontes oficiais.

Os aldeões trabalhavam regularmente no leito deste rio para encontrar ouro e acabaram por cavar um poço de 60 metros de profundidade e estavam lá dentro quando se deu o colapso, disse Mohammad Rustam Raghi, governador de um distrito da província de Badaquistão, onde ocorreu o acidente.

"Os aldeões utilizaram uma escavadora para fazer aquele grande buraco no rio quando tudo desabou sobre dezenas de trabalhadores, pelo menos 30 pessoas morreram e sete ficaram feridas", acrescentou.