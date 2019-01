Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que só vai pensar no clássico com o FC Porto depois de vencer o Tondela, no encontro da 16.ª jornada da I Liga de futebol, e mostrou-se tranquilo relativamente ao calendário apertado.

"Nós não queremos perder pontos. Este jogo é que é importante e só depois vamos falar do jogo seguinte. Primeiro, está o de amanhã (segunda-feira). No campeonato, não há jogos fáceis, sabemos disso e temos de jogar bem", analisou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Os vários jogos que os 'leões' têm de disputar no mês de janeiro não preocupam assim tanto o treinador holandês, que, ainda assim, admitiu ser difícil gerir fisicamente os jogadores, mas lembrou que tem vários para apostar.