Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que está atento "à melhor fase" do Nacional, adversário de segunda-feira na 16.ª jornada da I Liga de futebol, mas garantiu que os portistas estão focados nos três pontos.

O técnico dos 'azuis e brancos' salientou o pormenor de os madeirenses serem "a equipa com mais golos marcados fora, a par do Benfica", ainda assim garantiu que os 'dragões' estão preparados para as adversidades.

"Percebemos que é a melhor fase (do Nacional), a todos os níveis. Outro dado importante é que é a equipa que tem mais golos fora, a par do Benfica. É uma equipa que vai atrás da baliza adversaria. E não estamos a falar de uma equipa que luta pelo título. Estamos atentos. Temos de perceber o que temos que fazer para causar desequilíbrios para fazer golo. Vai ser um jogo difícil, que temos de assumir e ir à procura dos três pontos", referiu.