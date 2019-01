Actualidade

O Vitória de Setúbal e o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves prolongaram hoje a série de jogos sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem 0-0 no Estádio do Bonfim, em jogo da 16.ª jornada da prova.

O Setúbal, que se mantém no 12.º lugar, com 18 pontos, e que até hoje ainda não tinha registado qualquer igualdade em casa, completou o quinto jogo consecutivo sem triunfos no campeonato, mas, pelo menos, conseguiu interromper a série negativa de quatro derrotas seguidas.

O Chaves, que também não tinha empates como visitante, continua no último lugar, com nove pontos, tendo aumentado para 11 o número de jogos consecutivos sem vencer na prova - o derradeiro triunfo ocorreu em 21 de setembro de 2018, no estádio do Boavista, por 2-1, na quinta ronda -, durante os quais averbou oito derrotas e três empates.