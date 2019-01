Actualidade

O médio Bruno Fernandes regressou aos convocados do Sporting, hoje divulgados, em contraponto com o avançado holandês Bas Dost, o grande ausente para a deslocação a Tondela, em jogo da 16ª jornada da I Liga de futebol.

O ponta de lança holandês sofreu um traumatismo craniano no jogo com o Belenenses, que o Sporting venceu por 2-1, em Alvalade, na ronda anterior, encontra-se em repouso e só regressa aos treinos na terça-feira, podendo ser substituído no 'onze' em Tondela pelo colombiano Fredy Montero, que está de regresso aos convocados, após lesão.

Além da troca de guarda-redes em relação ao jogo com o Belenenses, com a saída de Luís Maximiano e a entrada de Diogo Sousa, regista-se a saída de Jovane Cabral, cuja vaga foi ocupada por Bruno Fernandes no lote de convocados de Marcel Keizer, depois de o médio ter cumprido um jogo de suspensão.