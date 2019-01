Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol masculino venceu hoje a Croácia por 3-1, em jogo do Grupo D da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2019, para a qual já garantiu a qualificação.

Portugal entrou de forma agressiva na partida e conquistou o primeiro parcial por categórico 25-15, o que faria prever um jogo tranquilo e dominador, mas o serviço dos portugueses, até aí muito bom, traiu-os no segundo 'set', que acabou com vantagem para os croatas, por 25-19.

Nos restantes parciais (26-24 e 25-16) a equipa lusa redimiu-se e conseguiu concretizar uma vitória que não garante a liderança do grupo - essa fica adiada para quarta-feira, no duelo fora de portas com a Albânia -, mas sedimentou a garantia que a seleção já tinha à entrada para este jogo: no pior cenário tem presença no Europeu, como um dos cinco melhores segundos colocados.