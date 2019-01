Actualidade

O primeiro-ministro reúne-se na segunda-feira com o presidente da câmara do Porto para tentar encontrar soluções para o impasse na requalificação na escola Alexandre Herculano, disse hoje à Lusa fonte do gabinete de António Costa.

Na reunião com Rui Moreira, na segunda-feira à tarde, o chefe do Governo estará acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A mesma fonte acrescentou que o objetivo do encontro é tentar, com o presidente da câmara portuense, "encontrar soluções para resolver o mais rapidamente possível" os atrasos nas obras de requalificação da escola Alexandre Herculano, no Porto.