Actualidade

A organização não-governamental timorense La'o Hamutuk quer uma "avaliação imediata e independente" do projeto dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), que envolve cerca de 130 professores portugueses em 13 escolas de Timor-Leste.

"O plano de continuação do projeto CAFE necessita de ser definido com base numa análise dos atuais custos e benefícios do projeto, sob o ponto de vista económico, social e educativo. É necessário um estudo crítico e honesto da real efetividade do modelo de ensino das línguas", defende a organização num texto de análise enviado à Lusa.

A avaliação, considera a organização, é oportuna já que o acordo bilateral entre Portugal e Timor-Leste que estabeleceu os CAFE nos últimos quatro anos termina no final deste ano, tendo que ser acordado em que moldes continuará.