Actualidade

O avião da companhia indonésia Sriwijaya com o número de voo SJ270, que ligava hoje Bali a Díli, foi desviado quando estava prestes a aterrar na capital timorense devido a problemas no estabilizador, disse à Lusa fonte da empresa.

"O avião estava para aterrar em Díli, mas teve problemas no estabilizador e foi necessário desviar o aparelho para Ujung Pandang", explicou à Lusa fonte da Sriwijaya, em Bali.

A mesma fonte explicou que a pista em Díli não oferecia suficiente segurança para aterrar com o problema no estabilizador e que isso "já é possível" no aeroporto em Celebes do Sul.