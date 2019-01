Actualidade

Mais de 3.500 pessoas foram picadas na Austrália por animais marinhos (physalia physalis), conhecidos como 'caravelas-portuguesas', semelhantes a medusas, que invadiram a costa norte da Austrália no fim de semana, obrigando ao fecho de praias.

A autoridade responsável pela salvamento no mar do estado australiano de Queensland anunciou hoje que as caravelas-portuguesas tinham atingido um total de 3.595 banhistas, alvo de picadas extremamente dolorosas.

Pelo menos quatro praias permanecem fechadas hoje, com os órgãos de comunicação locais a noticiarem uma "invasão" destes animais transparentes, com reflexos azuis.