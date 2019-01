Actualidade

Militares do Gabão anunciaram hoje na televisão pública que está em curso um golpe de Estado naquele país da África Ocidental.

Um soldado do exército, ladeado por outros dois armados, leu um comunicado a informar que os militares tomaram o controlo do Governo "para restaurar a democracia" no país.

Moradores da capital, Libreville, dizem que tanques militares e veículos armados estão a patrulhar as ruas.