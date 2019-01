Actualidade

Dezenas de associações de imigrantes exigiram hoje uma tomada de posição dos órgãos de soberania e uma sanção da TVI e dos órgãos de comunicação social que têm contribuído para a propagação de atitudes e discursos xenófobo e racistas.

Numa carta hoje divulgada, que segundo o jornal Público é assinada por 35 associações e 271 personalidades, os signatários recordam a ida a dois programas da TVI (Você na TV e SOS 24), na passada sexta-feira, de Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e condenado por crimes como discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e pelo envolvimento na morte de Alcino Monteiro.

Mário Machado foi convidado no âmbito de uma rubrica do programa da TVI "Você na TV", que lançou nas redes sociais uma sondagem com a pergunta "Precisamos de um novo Salazar?"