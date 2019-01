Actualidade

O Governo disse hoje que os cerca de 40 portugueses residentes no Gabão "estão bem", não tendo sido registado qualquer incidente envolvendo cidadãos nacionais na sequência de uma tentativa de golpe militar naquele país.

"A Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, que tem jurisdição sobre o Gabão, contactou hoje com cidadãos portugueses a viver naquele país e obteve a informação de que estes se encontram bem e de que não foi registado qualquer incidente com cidadãos portugueses", disse à agência Lusa fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

A mesma fonte adiantou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros "continuará a acompanhar" o desenvolvimento da situação no Gabão através missão diplomática de Portugal em São Tomé e Príncipe.