Actualidade

A produção de espumantes na região demarcada da Bairrada registou em 2018 um aumento de oito por cento, atingindo a marca de sete milhões de garrafas, disse hoje à agência Lusa a presidente dos Enófilos da Bairrada.

"Houve em 2018 um aumento da produção na ordem dos oito por cento nos espumantes, em relação ao ano anterior, marcando a tendência de elevada subida dos últimos anos", revela a enóloga Célia Alves, primeira mulher a presidir à direção da Confraria dos Enófilos da Bairrada, gerente e diretora de produto nas Caves de São João e dirigente da associação Rota da Bairrada.

A enóloga lembra que a Bairrada lidera a produção de espumantes a nível nacional, com uma quota de marcado superior a 65%. Nos chamados vinhos tranquilos, tintos, brancos e rosados, a produção na Bairrada tem vindo também a aumentar, com as vendas mais orientadas para a restauração do que para a distribuição em grandes superfícies.