Montijo

O PSD vai chamar o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea ao parlamento para prestarem esclarecimentos sobre as implicações do novo aeroporto nas missões do ramo sediadas na base do Montijo.

No requerimento, hoje divulgado e que vai ser debatido na terça-feira na comissão parlamentar de Defesa, o PSD considera que a expansão do aeroporto de Lisboa é necessária mas não pode pôr em causa a operacionalidade dos meios que a Força Aérea tem na base militar n.º6.

O PSD quer saber se haverá uma deslocalização total ou parcial das frotas, quem irá pagar os custos da transferência das aeronaves e em que ponto está o processo de negociação com a ANA - Aeroportos de Portugal.