Actualidade

O PS vai candidatar o deputado socialista José Magalhães para um dos lugares no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço e a docente universitária Helena Pereira de Melo para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.

Na sexta-feira, por voto secreto, a Assembleia da República vai eleger representantes do parlamento nos conselhos superiores de Segurança Interna e de Segurança do Ciberespaço, assim como para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.

Na semana passada, o Grupo Parlamentar do PS já tinha anunciado que iria propor novamente a candidatura do deputado socialista Fernando Anastácio para preencher a vaga ainda em aberto no Conselho Superior de Segurança Interna.