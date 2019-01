Coletes amarelos

Os dois líderes políticos do governo populista de Itália, Luigi di Maio e Matteo Salvini, manifestaram hoje apoio aos 'coletes amarelos' de França, com o primeiro a exortá-los a "não desistirem" dos protestos.

"Coletes amarelos, não desistam!", escreveu o vice-primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi di Maio, num texto publicado no blogue do partido (https://www.ilblogdellestelle.it).

O outro vice-primeiro-ministro italiano, o líder da Liga (nacionalista), Matteo Salvini, afirmou numa nota: "Apoio os cidadãos honestos que protestam contra um presidente que governa contra o seu povo", acrescentando contudo condenar "com total firmeza" a violência nas manifestações, "que não é útil a ninguém".