Actualidade

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, começa a ser julgada na quinta-feira num processo em que é acusada de difamação e denúncia caluniosa do seu antecessor, Pedro Saraiva.

Arguido no mesmo processo, o ex-marido de Ana Abrunhosa, Luís Filipe Borrego, professor do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), é acusado pelo Ministério Público (MP) em coautoria pela prática dos alegados crimes.

Ana Abrunhosa optou hoje por não prestar declarações aos jornalistas "até ao fim do julgamento", que decorrerá no Palácio da Justiça de Coimbra, com início às 09:45 de quinta-feira.