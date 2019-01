Pedrógão Grande

O Tribunal da Relação de Coimbra (TRC) rejeitou a constituição da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) como assistente no processo que investiga os incêndios de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, o que lhe permitiria intervir diretamente nos autos.

De acordo com um acórdão do TRC a que a agência Lusa teve hoje acesso, a LBP requereu a admissão como assistente neste processo, mas o pedido foi rejeitado pelo juiz de instrução.

Inconformada com a decisão, a instituição que integra as 470 corporações do país recorreu para o TRC, que negou provimento ao recurso, confirmando o despacho recorrido.