Actualidade

O valor do pescado transacionado nas lotas em Portugal continental ascendeu a 205,1 milhões de euros em 2018, mais 4,9% face ao período homólogo, o mais alto desde 2008, anunciou hoje o Ministério do Mar.

"O valor do pescado transacionado nas lotas e postos de Portugal Continental, sob gestão da Docapesca, ascendeu a 205,1 milhões de euros em 2018, o que representa um crescimento de 4,9% em comparação com os 195,5 milhões do ano transato. O pescado transacionado atingiu assim o valor mais elevado desde 2008", indicou, em comunicado, o ministério liderado por Ana Paula Vitorino.

De acordo com o Governo, a quantidade de pescado transacionada também avançou, passando de 95,8 mil toneladas em 2017 para 99,7 mil toneladas em 2018, o equivalente a um crescimento homólogo de 4%.