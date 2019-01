Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que o país está no "momento certo" para dar prioridade ao investimento público, considerando-o "absolutamente essencial" num caso de maior abrandamento da economia global.

O investimento público é "absolutamente essencial" para, em caso de "maior abrandamento da economia", poder haver compensação e, assim, o país conseguir manter níveis de crescimento elevado e criação de emprego, e não voltar a passar pelas crises que passou, sustentou o chefe do Governo.

António Costa falava no lançamento do concurso para a compra de 22 novos comboios da CP, na estação de Marco de Canaveses, no distrito do Porto.