Actualidade

Portugal terá exportado 1.904 milhões de euros de calçado em 2018, menos 2,85% em termos homólogos, ainda que, em número de pares de sapatos, a evolução seja positiva em 2,4%, atingindo os 85 milhões.

Em comunicado, a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) adiantou que estes valores, apurados pelo seu gabinete de estudos, podem ser justificados pelo "abrandamento das principais economias mundiais para onde a indústria portuguesa de calçado exporta mais de 95% da sua produção".

A associação enumerou ainda "o impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o abrandamento da economia europeia e a crise em vários mercados emergentes" como as "principais razões para o corte das estimativas" do Fundo Monetário Internacional (FMI), que "reviu em baixa as perspetivas de crescimento para 2018 e revelou-se menos otimista".