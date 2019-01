Actualidade

O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunciou hoje a sua demissão, que será efetiva em 01 de fevereiro, disse em comunicado a instituição, citada pelas agências de notícias internacionais.

O médico norte-americano de origem sul-coreana, que é presidente do Banco Mundial há seis anos, sai bem antes do termo do seu mandato, previsto para final de 2022.

Jim Yong Kim irá voltar ao setor privado, a uma empresa que investe em infraestruturas em países em desenvolvimento, segundo o comunicado.