Actualidade

O Presidente da República de Cabo Verde afirmou hoje, na cidade da Praia, que "há sinais", no país, de um "tipo de populismo que pode ser sedutor", mas considera que não existem condições para estas ideias triunfarem no arquipélago.

"Em Cabo Verde, há sinais que surgem nas redes sociais e em alguma imprensa de algum tipo de populismo que pode ser sedutor, mas não acredito que haja condições de triunfo desse tipo de ideias", afirmou aos jornalistas Jorge Carlos Fonseca, após receber os cumprimentos de Ano Novo do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, bem como dos líderes parlamentares do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) e do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, na oposição).

Para o chefe de Estado, vivem-se "tempos de alguma corrosão nos sistemas de democracia".