Ébola

O vírus do Ébola provocou a morte de 374 pessoas e 623 casos de contaminação desde 01 de agosto até sábado nas províncias congolesas de Kivu Norte e Ituri, indicou o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo).

Desde a última atualização, em 27 de dezembro, registaram-se mais 17 mortos e 32 casos de contágio, todos confirmados, mantendo-se em 48 o número de situações prováveis desde 01 de agosto, data da declaração desta nova epidemia, no nordeste da RDCongo.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde congolês indicam que a maioria dos mortos devido à contaminação com o vírus ocorreu em Beni, na província de Kivu Norte, localizada na região do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que multiplicou os ataques contra civis, o que complicou a resposta sanitária.