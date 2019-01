Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que todas as regras legais em matéria ambiental e de segurança serão cumpridas na expansão do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

"Se as regras ambientais determinarem a realização de estudos ambientais, serão realizados e todas as medidas mitigadoras definidas nesses estudos ambientais serão integralmente cumpridas", afiançou o ministro, depois de a associação ambientalista Zero alegar que a expansão da Portela requer uma Avaliação de Impacte Ambiental.

Pedro Marques disse ver com "toda a normalidade" tudo o que estiver relacionado com o reforço das regras ambientais e de segurança para que a infraestrutura impacte menos na vida das pessoas e do ecossistema.