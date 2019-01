Actualidade

O Moreirense isolou-se hoje no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, depois de vencer em casa o Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada.

Um golo de Loum, aos 76 minutos, deu a quarta vitória seguida no campeonato à equipa de Moreira de Cónegos, que aproveitou a derrota do vizinho Vitória de Guimarães com o Belenenses (1-0) para assumir o quinto lugar, com 28 pontos, mais três do que os vimaranenses e os 'azuis'.

O Desportivo das Aves, que acumulou cinco derrotas e um empate nas últimas seis rondas, caiu para a zona de despromoção e ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 11 pontos, mais dois do que o Desportivo das Aves.