Dívidas/Moçambique

A defesa sul-africana do antigo ministro da Finanças moçambicano sublinhou hoje "a convicção da libertação sob caução" de Manuel Chang, presente terça-feira a tribunal, para decidir a extradição para os EUA, no âmbito do processo de dívidas ocultas.

Em declarações telefónicas à agência Lusa, o advogado sul-africano Rudi Krause, que lidera a equipa de defesa do antigo ministro, referiu que Chang deve "aguardar em liberdade os procedimentos da extradição para os Estados Unidos", porque as autoridades norte-americanas ainda não completaram o processo.

"O Departamento de Justiça norte-americano ainda não submeteu toda a documentação necessária para sustentar o pedido de extradição e tem 60 dias para fazê-lo, contados a partir do dia em que Manuel Chang foi detido", vincou, salientando que "não existe risco de fuga".