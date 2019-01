Dívidas/Moçambique

O libanês Jean Boustani, um dos principais acusados no caso das dívidas ocultas de Moçambique, fez uma proposta formal de cooperação com a justiça e solicitou a redução das medidas de coação na sua primeira apresentação perante um tribunal norte-americano.

Segundo o processo a que hoje a Lusa teve acesso, o arguido foi apresentado a tribunal a 02 de janeiro, no mesmo dia em que foi detido no aeroporto John F. Kennedy de Nova Iorque.

Jean Boustani, negociador da empresa de navios Privinvest (Emirados Árabes Unidos) e principal suspeito do caso, declarou-se inocente de todas as acusações na primeira presença em tribunal, onde esteve acompanhado pelos seus advogados, que pediram redução da pena e prisão preventiva domiciliária, com vigilância eletrónica, perante uma caução de dois milhões de dólares como garantia.