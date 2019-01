Dívidas/Moçambique

A consultora Eurasia considera que a detenção do ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang desencadeou uma "crise política" no país, mas a Frelimo deverá, ainda assim, ganhar as presidenciais deste ano, "as mais equilibradas desde 1999".

Numa nota enviada à Lusa no seguimento da detenção de Manuel Chang na África do Sul, em trânsito de Maputo para o Dubai, o diretor para a África Subsaariana da Eurasia, Darias Jonker, disse que "a detenção de Chang desencadeou uma crise política que a Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique, no poder] tentou evitar nos meses até às eleições presidenciais", marcadas para 15 de outubro.

Para este analista, "as eleições de outubro vão ser as mais renhidas no país desde 1999, quando a Frelimo ganhou a presidência por apenas 2,29%", mas ainda assim a Frelimo deverá manter a Presidência moçambicana, embora "a vitória para o partido no poder vá ficar cada vez mais dependente da sua capacidade de influenciar a votação a seu favor".