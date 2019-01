Dívidas/Moçambique

A consultora Eurasia considerou hoje à Lusa que a detenção do ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang servirá para pressionar o antigo governante a fazer novas revelações que "deverão implicar o antigo Presidente Armando Guebuza".

Numa nota enviada à Lusa no seguimento da detenção de Manuel Chang na África do Sul, em trânsito de Maputo para o Dubai, o diretor para a África Subsaariana da Eurasia, Darias Jonker, disse que "a extradição de Chang vai provavelmente desvendar mais revelações sobre o escândalo da dívida oculta, já que os Estados Unidos deverão usar as acusações iniciais para pressionarem Chang, coagindo-o a cooperar com as investigações internacionais".

Para este analista, "estas revelações deverão implicar o antigo Presidente Armando Guebuza e identificar a localização de 700 a mil milhões de dólares de fundos públicos que continuam por apurar, e que provavelmente estão na posse direta ou indireta de altos dirigentes da Frente para a Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder)".