Dívidas/Moçambique

A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang no caso das dívidas ocultas foi adiada para quarta-feira para dar tempo aos procuradores de preparem o caso, anunciou hoje o tribunal sul-africano.

De acordo com o magistrado judicial Sagra Subroyen, a apresentação do caso pelos procuradores foi adiada para quarta-feira para lhes dar tempo de prepararem a intervenção, no âmbito do pedido de extradição apresentado pelas autoridades norte-americanas.

Antes da decisão, o advogado de Manuel Chang já tinha apresentado a defesa do antigo ministro das Finanças, argumentando que o ex-governante devia ser posto em liberdade.