Actualidade

A consultora Fitch Solutions colocou hoje Moçambique no terceiro lugar dos países da África subsaariana com melhor relação entre o risco e a recompensa de investimentos, devido às boas perspetivas de exploração do gás natural.

"Moçambique está agora em terceiro lugar, numa lista regional de 14 países dentro da região da África Subsaariana no índice que mede a relação entre o risco e a recompensa dos investimentos, estando no 23.º lugar da lista global de 68 países", lê-se numa nota desta consultora detida pelo mesma entidade que tem também a agência de 'rating' Fitch.

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas da Fitch Solutions escrevem que "esta boa posição reflete a perspetiva de evolução positiva para a exploração do gás natural em Moçambique, alicerçada principalmente pelos bons resultados nas reservas de gás e no crescimento da produção de hidrocarbonetos, nos quais o país se situa notavelmente acima da média regional".