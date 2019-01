Montijo

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) agendou para quinta-feira um debate em plenário da Assembleia da República para discutir a decisão do Governo de construir um aeroporto complementar ao de Lisboa, no Montijo, sem Estudo de Impacte Ambiental.

Na nota divulgada hoje em que anuncia a sua iniciativa no parlamento, um debate de atualidade, o PEV considera "inaceitável que o Governo assine um acordo com a concessionária para financiamento do aeroporto, sem que seja conhecido o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)".

Para os ecologistas, "o EIA é um instrumento de política de ambiente que é determinante para a tomada de decisão, mas o Governo toma a decisão sem EIA. Isto representa uma violação grosseira dos objetivos de um EIA e demonstra que o Governo está a pôr os interesses da concessionária à frente dos interesses do desenvolvimento sustentável".