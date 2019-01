Actualidade

Cerca de sete milhões de passageiros sofreram perturbações em voos com partida de Portugal em 2018, como consequência de atrasos ou cancelamentos de 34% das ligações, divulgou hoje a empresa AirHelp.

De acordo com um comunicado da empresa de defesa dos direitos dos passageiros aéreos, cerca de 64.000 voos com partida em Portugal, correspondentes a 34% das ligações, "chegaram ao destino com mais de 15 minutos de atraso ou foram cancelados".

Segundo a AirHelp, a percentagem de voos afetados corresponde, em média, a 20 mil pessoas lesadas por dia, cerca de sete milhões no total de 2018, dos quais 340 mil terão direito a compensação de acordo com o regulamento EC261.