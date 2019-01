Actualidade

O FC Porto anunciou hoje a contratação do futebolista Pepe, defesa central de 35 anos que estava sem clube e que vai voltar a representar o emblema portista, tendo assinado contrato até 2021.

"Bem-vindo a casa", escreveu o FC Porto na sua página oficial da rede oficial Twitter, com uma foto em que o internacional português aparece vestido com a camisola do clube.

Pepe, campeão europeu com Portugal em 2016, passou pelo FC Porto entre 2004 e 2007 e recentemente rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia.