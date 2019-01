Actualidade

A consultora Fitch Solutions defendeu hoje que a "agenda reformista" do Presidente de Angola vai ganhar fôlego este ano, melhorando a confiança dos investidores, mas alerta para as tensões que podem surgir no partido e no eleitorado.

"A Fitch Solutions espera que a agenda reformista do Governo do Presidente João Lourenço aumente ainda mais o sentimento dos investidores em 2019, com a consolidação do poder e o novo acordo com o Fundo Monetário internacional a darem o fôlego necessário para as mudanças de política", escrevem os analistas.

Numa nota enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, sobre a perspetiva de evolução económica de Angola, os analistas alertam, no entanto, que "as medidas destinadas a melhorar o ambiente de concorrência e a consolidação orçamental, num contexto de fragilidade económica, têm o potencial de aumentar as tensões entre os membros do partido no poder, que podem tornar-se mais resistentes às reformas, bem como o eleitorado".