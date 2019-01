Actualidade

Os empréstimos concedidos pelos bancos a particulares para habitação voltaram a subir em novembro, apesar dos avisos do Banco de Portugal (BdP), totalizando os 822 milhões de euros, segundo os dados hoje divulgados pela instituição.

De acordo com os dados mais atualizados do BdP relativos a empréstimos e depósitos bancários, foram concedidos 822 milhões de euros pelos bancos às famílias para empréstimos à habitação em novembro, mais do que os 817 milhões de euros de outubro, mês em que foi igualmente observada uma subida mensal, depois de três meses em queda, e mais do que os 783 milhões de euros concedidos em novembro de 2017.

Desde o início do ano foram já emprestados 8,932 mil milhões de euros de novos créditos à habitação, valor que compara com os 7,440 mil milhões de euros concedidos no ano passado entre janeiro e novembro.