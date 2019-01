Actualidade

O presidente da Câmara de Castro Marim, Francisco Amaral (PSD), admitiu hoje apresentar a demissão até ao início de fevereiro para permitir a realização de eleições intercalares para esse órgão municipal, em abril.

O autarca disse à agência Lusa que a situação na Câmara de Castro Marim "é insustentável", porque a oposição - formada pelo PS (dois vereadores) e pelo movimento Castro Marim Primeiro (CM1 - um vereador) - está a "bloquear" e a impedir o presidente e a vice-presidente - eleitos pelo PSD - de fazerem a gestão municipal, e esta posição já foi comunicada ao Governo.

"Já tive uma reunião com o secretário de Estado das Autarquias [Locais, Carlos Miguel], já conversámos este assunto, agora não quero prejudicar mais o município - estamos a lançar obras, quero lançar as obras todas, acabar isso e arrumar a casa - e depois estou convencido que, lá para o final do mês, ou princípio do mês que vem, vamos pedir a demissão da minha lista", afirmou o autarca.