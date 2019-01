Actualidade

A Polícia moçambicana deteve um cidadão suspeito de matar três crianças por envenenamento em Gaza, sul do país, disse hoje à Lusa o porta-voz da corporação naquela província.

O incidente ocorreu no domingo, quando o suspeito, de 30 anos, misturou inseticida com "molina" (um doce típico da região sul que mistura amendoim, açúcar e farinha de mandioca) com intenção de envenenar a sua esposa, explicou Carlos Macuacua.

O doce acabaria por ser consumido por quatro crianças, duas das quais eram seus filhos e as outras de famílias vizinhas na aldeia Fidel Castro, em Gaza.